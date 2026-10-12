Milano 17:35
50.035 +0,58%
Nasdaq 18:10
30.731 -0,49%
Dow Jones 18:10
51.883 +0,44%
Londra 17:35
10.656 +0,99%
Francoforte 17:35
25.278 +0,76%

Analisi Tecnica: indice DAX del 9/10/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice DAX del 9/10/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 9 ottobre

Seduta positiva per il principale indice di Francoforte, che avanza bene e porta a casa un +1,13%.

Lo status tecnico del DAX mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 24.779,8, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 25.422. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 24.472,3.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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