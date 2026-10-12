Analisi Tecnica: indice DAX del 9/10/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 9 ottobre
Seduta positiva per il principale indice di Francoforte, che avanza bene e porta a casa un +1,13%.
Lo status tecnico del DAX mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 24.779,8, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 25.422. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 24.472,3.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)