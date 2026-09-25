Milano 17:35
51.867 +0,63%
Nasdaq 22:00
30.608 +0,42%
Dow Jones 22:04
51.829 +0,93%
Londra 17:35
10.695 +0,14%
Francoforte 17:35
25.409 +0,56%

Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Londra (+0,14%)

Il FTSE 100 termina le contrattazioni a 10.695,25 punti

In breve, Finanza
Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Londra (+0,14%)
Chiude sulla parità Londra, che propone sul finale un +0,14% e archivia gli scambi a 10.695,25 punti.
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