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Borsa: Giornata positiva per Londra, in rialzo dell'1,19%
Il FTSE 100 termina gli scambi a 10.816,14 punti
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