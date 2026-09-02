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Borsa: Sotto la parità Londra, in calo dello 0,30%
Il FTSE 100 chiude a 10.756,45 punti
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Finanza
02 settembre 2026 - 17.43
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Londra mostra un frazionale ribasso dello 0,30% e archivia la seduta a 10.756,45 punti.
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