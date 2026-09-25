Suzuki punta a dimezzare i tempi di sviluppo delle auto per fronteggiare la concorrenza cinese

India polo produttivo chiave con 4 milioni di unità nel 2030

(Teleborsa) - Suzuki Motor punta a dimezzare i tempi di sviluppo delle auto per mantenere il proprio vantaggio competitivo in un settore che sta vivendo sempre di più la pressione delle case automobilistiche cinesi, che stanno alimentando la concorrenza grazie a cicli di sviluppo rapidissimi, una progettazione incentrata sul software e tecnologie di batteria all'avanguardia. Questo sta spingendo i marchi storici a rivoluzionare i propri sistemi produttivi per tenere il passo.



Il costruttore giapponese punta a ridurre i tempi di sviluppo dei veicoli a 24 mesi entro la fine del decennio, rispetto agli attuali 40-48 mesi, ha dichiarato venerdì l'amministratore delegato Toshihiro Suzuki, in occasione dell'annuncio della "Strategia tecnologica 2026 per il prossimo decennio" venerdì.



"I produttori cinesi hanno una velocità incredibile", ha detto Suzuki ai giornalisti a Tokyo. "Per restare al passo, dobbiamo capire come muoverci più velocemente".



Suzuki, che si è ritirata dai mercati statunitense e cinese rispettivamente nel 2012 e nel 2018, punta sull'India come principale motore di crescita. Qui Suzuki prevede di aumentare la propria capacità produttiva a 4 milioni di unità nel 2030 e oltre, rispetto ai meno di 3 milioni previsti per quest'anno. L'azienda stima che il mercato automobilistico indiano raddoppierà o triplicherà le sue dimensioni nei prossimi decenni.

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