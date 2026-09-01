Londra: andamento negativo per Auto Trader Group

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la piattaforma digitale per la compravendita di auto nuove e usate , che mostra un decremento del 2,54%.



L'andamento di Auto Trader Group nella settimana, rispetto al FTSE 100 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Le implicazioni tecniche di medio periodo sono sempre lette in chiave rialzista, mentre sul breve periodo stiamo assistendo ad un indebolimento della spinta rialzista per l'evidente difficoltà a procedere oltre quota 5,201 sterline. Sempre valido il livello di supporto più immediato a controllo della fase attuale visto in area 5,094. Le attese più coerenti propendono per un'estensione del movimento correttivo verso quota 5,042 da manifestarsi in tempi ragionevolmente brevi.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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