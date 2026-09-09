Londra: performance negativa per Auto Trader Group

(Teleborsa) - Sottotono la piattaforma digitale per la compravendita di auto nuove e usate , che passa di mano con un calo del 2,79%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Auto Trader Group , che fa peggio del mercato di riferimento.





Lo status tecnico di medio periodo di Auto Trader Group rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 5,055 sterline, mentre i supporti sono stimati a 4,944. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 5,167.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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