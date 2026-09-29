Milano 11:27
52.184 +0,82%
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Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 del 28/09/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 del 28/09/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 28 settembre

Composto ribasso per l'indice nipponico in flessione dello 0,90% sui valori precedenti.

Le implicazioni tecniche complessive del Nikkei 225 evidenziano una contrazione, con la curva potenzialmente orientata sulla base di supporto a 64.377,3. Scenari rialzisti vengono attualmente discriminati dalla resistenza posizionata a quota 66.216,3. Operativamente lo scenario più credibile è quello ribassista con target potenziale posto a 63.541,7.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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