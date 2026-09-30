Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 del 29/09/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 29 settembre
Giornata decisamente positiva per l'indice nipponico che ha chiuso la seduta in rialzo a 66.905.
L'esame di breve periodo del Nikkei 225 classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 67.027 e primo supporto individuato a 66.140. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 67.914.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)