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Borsa: Sotto la parità Parigi, in calo dello 0,53%
Il CAC40 chiude a 8.035,87 punti
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29 settembre 2026 - 17.43
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Parigi mostra un frazionale ribasso dello 0,53% e archivia la seduta a 8.035,87 punti.
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