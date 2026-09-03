Milano 17:35
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Nasdaq 19:23
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Dow Jones 19:23
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Londra 17:35
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Francoforte 17:35
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Borsa: Giornata cauta per Parigi (+0,07%)

Il CAC40 termina gli scambi a 8.286,4 punti

In breve, Finanza
Borsa: Giornata cauta per Parigi (+0,07%)
Non si allontana dalla parità Parigi, che mostra un deludente +0,07%, archiviando la seduta a 8.286,4 punti.
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