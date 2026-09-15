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Borsa: Sotto la parità Parigi, in calo dello 0,34%
Il CAC40 chiude a 8.090,28 punti
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15 settembre 2026 - 17.43
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Parigi mostra un frazionale ribasso dello 0,34% e archivia la seduta a 8.090,28 punti.
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