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Borsa: Sotto la parità Parigi, in calo dello 0,34%

Il CAC40 chiude a 8.090,28 punti

In breve, Finanza
Borsa: Sotto la parità Parigi, in calo dello 0,34%
Parigi mostra un frazionale ribasso dello 0,34% e archivia la seduta a 8.090,28 punti.
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