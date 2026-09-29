Milano 11:31
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Dow Jones 28-set
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Borsa: Stabile Hong Kong, che riporta un cauto -0,1%

L'Indice Hang Seng chiude a 24.486,52 punti

In breve, Finanza
Borsa: Stabile Hong Kong, che riporta un cauto -0,1%
Giornata fiacca per Hong Kong, che porta a casa un modesto -0,1%, terminando le negoziazioni a 24.486,52 punti.
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