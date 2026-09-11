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Borsa: Andamento laterale per Hong Kong (0%)
L'Indice Hang Seng prende il via a 24.954,47 punti
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11 settembre 2026 - 03.38
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Inizio di seduta fiacca per l'indice Hang Seng, che riporta un cauto 0%, a quota 24.954,47 in apertura.
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