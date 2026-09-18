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/ Borsa: Stabile Hong Kong, che riporta un cauto +0,13%
Borsa: Stabile Hong Kong, che riporta un cauto +0,13%
L'Indice Hang Seng chiude a 24.745,18 punti
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18 settembre 2026 - 06.20
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