Milano 17-set
52.386 0,00%
Nasdaq 17-set
29.447 +1,73%
Dow Jones 17-set
51.778 +0,61%
Londra 17-set
10.816 0,00%
Francoforte 17-set
25.717 0,00%

Borsa: Stabile Hong Kong, che riporta un cauto +0,13%

L'Indice Hang Seng chiude a 24.745,18 punti

In breve, Finanza
Borsa: Stabile Hong Kong, che riporta un cauto +0,13%
Giornata fiacca per Hong Kong, che porta a casa un modesto +0,13%, terminando le negoziazioni a 24.745,18 punti.
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