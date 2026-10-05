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Borsa: Stabile Hong Kong, che riporta un cauto -0,08%

L'Indice Hang Seng chiude a 23.952,28 punti

In breve, Finanza
Borsa: Stabile Hong Kong, che riporta un cauto -0,08%
Giornata fiacca per Hong Kong, che porta a casa un modesto -0,08%, terminando le negoziazioni a 23.952,28 punti.
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