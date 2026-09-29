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Francoforte: in acquisto Wacker Chemie

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: in acquisto Wacker Chemie
Ottima performance per il gruppo chimico specializzato in siliconi e polimeri, che scambia in rialzo del 4,22%.
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