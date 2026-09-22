Francoforte: risultato positivo per Wacker Chemie

(Teleborsa) - Scambia in profit Wacker Chemie , che lievita del 3,15%.



Il confronto del titolo con il MDAX , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Wacker Chemie rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





La situazione di medio periodo di Wacker Chemie resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 91,17 Euro. Supporto visto a quota 88,17. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 94,17.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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