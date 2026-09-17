Milano 12:05
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Nasdaq 16-set
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Dow Jones 16-set
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Londra 12:05
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Francoforte 12:05
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Francoforte: movimento negativo per Wacker Chemie

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: movimento negativo per Wacker Chemie
Ribasso per Wacker Chemie, che presenta una flessione del 2,09%.
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