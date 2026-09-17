Francoforte: in calo Wacker Chemie
(Teleborsa) - Sottotono Wacker Chemie, che passa di mano con un calo del 2,09%.
L'andamento di Wacker Chemie nella settimana, rispetto al MDAX, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Le tendenza di medio periodo di Wacker Chemie si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 88 Euro. Supporto stimato a 86,2. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 89,8.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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