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OPA Recordati, le adesioni poco mosse al 49,65%

Finanza
OPA Recordati, le adesioni poco mosse al 49,65%
(Teleborsa) - Nell'ambito dell'offerta pubblica di acquisto (OPA) volontaria totalitaria promossa da Respighi BidCo (veicolo di CVC e GBL) sulle azioni ordinarie Recordati, risulta che oggi 29 settembre sono state presentate 261 richieste.

Pertanto, complessivamente le richieste di adesione raggiungono quota 98.576.975, salendo leggermente al 49,65% sul totale degli strumenti oggetto di offerta.

L'OPA è iniziata il 31 agosto e si concluderà il 15 ottobre 2026.

Borsa Italiana ricorda che le azioni ordinarie Recordati acquistate sul mercato nei giorni 14 e 15 ottobre 2026 non potranno essere apportate in adesione all'offerta.
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