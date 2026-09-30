Analisi Tecnica: indice DAX del 29/09/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 29 settembre
Sostanziale invarianza per il principale indice di Francoforte, che archivia la seduta con un +0,1%.
Lo scenario di medio periodo del DAX ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 25.451,1. Supporto a 25.306,9. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 25.595,2.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)