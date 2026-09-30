Milano 10:31
52.095 +0,56%
Nasdaq 29-set
30.339 0,00%
Dow Jones 29-set
51.350 -0,26%
Londra 10:32
10.690 +0,50%
Francoforte 10:31
25.456 +0,22%

Analisi Tecnica: indice DAX del 29/09/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice DAX del 29/09/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 29 settembre

Sostanziale invarianza per il principale indice di Francoforte, che archivia la seduta con un +0,1%.

Lo scenario di medio periodo del DAX ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 25.451,1. Supporto a 25.306,9. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 25.595,2.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```