Milano 15:56
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Dow Jones 15:56
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Londra 15:56
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Borsa: Seduta fiacca per Milano (-0,14% alle 13:00)

Il FTSE MIB tratta sulla parità a 51.734,04 punti

In breve, Finanza
Borsa: Seduta fiacca per Milano (-0,14% alle 13:00)
Milano passa di mano con un trascurabile -0,14% alle 13:00 e scambia a 51.734,04 punti.
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