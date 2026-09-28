Milano
11:02
51.981
+0,22%
Nasdaq
25-set
30.608
0,00%
Dow Jones
25-set
51.829
+0,93%
Londra
11:02
10.740
+0,42%
Francoforte
11:02
25.445
+0,14%
Lunedì 28 Settembre 2026, ore 11.19
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Andamento laterale per Milano (+0,09%)
Borsa: Andamento laterale per Milano (+0,09%)
Il FTSE MIB prende il via a 51.913,74 punti
In breve
,
Finanza
28 settembre 2026 - 09.02
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Inizio di seduta fiacca per il principale indice della Borsa di Milano, che riporta un cauto +0,09%, a quota 51.913,74 in apertura.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Andamento laterale per Milano (+0,11%)
Borsa: Andamento laterale per Milano (-0,11%)
Borsa: Andamento laterale per Milano (-0,09%)
Borsa: Andamento laterale per Milano (+0,08%)
Argomenti trattati
Borsa
(942)
Titoli e Indici
FTSE MIB
+0,22%
Altre notizie
Borsa: Andamento laterale per Shanghai (+0,07%)
Borsa: Andamento laterale per Shanghai (-0,07%)
Borsa: Andamento laterale per Shanghai (+0,16%)
Borsa: Andamento laterale per Francoforte (-0,07%)
Borsa: Andamento laterale per Francoforte (-0,08%)
Borsa: Andamento laterale per Francoforte (+0,14%)
Guide
Come valutare una società che entra in Borsa
Per valutare una società che entra in Borsa bisogna esaminare i risultati economici, la capacità di generare cassa e i debiti accumulati. Da questi elementi si stima il valore dell’intera attività...
leggi tutto