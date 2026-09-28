Milano 11:02
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Borsa: Andamento laterale per Milano (+0,09%)

Il FTSE MIB prende il via a 51.913,74 punti

In breve, Finanza
Borsa: Andamento laterale per Milano (+0,09%)
Inizio di seduta fiacca per il principale indice della Borsa di Milano, che riporta un cauto +0,09%, a quota 51.913,74 in apertura.
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