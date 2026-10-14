Milano
17:14
49.761
-0,59%
Nasdaq
17:14
30.171
-1,30%
Dow Jones
17:14
51.610
-0,12%
Londra
17:14
10.716
+0,62%
Francoforte
17:14
25.306
+0,18%
Mercoledì 14 Ottobre 2026, ore 17.31
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Andamento laterale per Milano (+0,29%)
Borsa: Andamento laterale per Milano (+0,29%)
Il FTSE MIB prende il via a 50.202,71 punti
In breve
,
Finanza
14 ottobre 2026 - 09.02
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Inizio di seduta fiacca per il principale indice della Borsa di Milano, che riporta un cauto +0,29%, a quota 50.202,71 in apertura.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Andamento laterale per Milano (+0,09%)
Borsa: Andamento laterale per Milano (+0,05%)
Borsa: Andamento laterale per Shanghai (-0,07%)
Borsa: Andamento laterale per Shanghai (+0,16%)
Argomenti trattati
Borsa
(1205)
Titoli e Indici
FTSE MIB
-0,59%
Altre notizie
Borsa: Andamento laterale per Shanghai (+0,05%)
Borsa: Andamento laterale per Francoforte (+0,07%)
Borsa: Andamento laterale per Francoforte (+0,14%)
Borsa: Andamento laterale per Francoforte (+0,22%)
Borsa: Andamento laterale per Francoforte (0%)
Borsa: Andamento brillante per Milano, in accelerazione dell'1,60%
Guide
Catastrophe bond: cosa sono, come funzionano e come investire
I catastrophe bond, spesso abbreviati in cat bond, sono titoli che permettono alle compagnie assicurative, ai riassicuratori e anche agli Stati di trasferire sui mercati finanziari una parte del...
leggi tutto