Milano 10:36
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Dow Jones 29-set
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Londra 10:36
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Borsa: Shanghai avanza dello 0,45% alle 05:48

L'Indice della Borsa di Shanghai scambia a 3.840,94 punti

In breve, Finanza
Borsa: Shanghai avanza dello 0,45% alle 05:48
Shanghai riporta un modesto guadagno dello 0,45%, con 3.840,94 punti alle 05:48.
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