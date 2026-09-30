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Eurozona: rosso per l'EURO STOXX Insurance

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Eurozona: rosso per l'EURO STOXX Insurance
Il Comparto assicurativo dell'Area Euro perde l'1,43%, continuando la seduta a 562,65 punti.
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