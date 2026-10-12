Milano 17:35
50.035 +0,58%
Nasdaq 18:24
30.706 -0,57%
Dow Jones 18:24
51.873 +0,42%
Londra 17:35
10.656 +0,99%
Francoforte 17:35
25.278 +0,76%

Eurozona: andamento rialzista per l'EURO STOXX Insurance

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: andamento rialzista per l'EURO STOXX Insurance
Il Comparto assicurativo dell'Area Euro guadagna lo 0,85% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 565,35 punti.
Condividi
```