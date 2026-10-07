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Eurozona: in calo l'EURO STOXX Insurance

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: in calo l'EURO STOXX Insurance
Perde terreno il comparto assicurativo dell'Area Euro, che retrocede a 561,08 punti, ritracciando dello 0,86%.
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