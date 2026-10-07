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Eurozona: in calo l'EURO STOXX Insurance
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07 ottobre 2026 - 17.00
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, che retrocede a 561,08 punti, ritracciando dello 0,86%.
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