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Francoforte: spinge in avanti AIXTRON

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: spinge in avanti AIXTRON
Seduta decisamente positiva per il fornitore di sistemi di deposizione per semiconduttori, che tratta in rialzo del 4,14%.
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