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Francoforte: andamento sostenuto per Aixtron

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: andamento sostenuto per Aixtron
Avanza Aixtron, che guadagna bene, con una variazione del 2,55%.
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