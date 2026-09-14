Milano 17:35
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Francoforte: seduta difficile per Aixtron

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: seduta difficile per Aixtron
Pressione su Aixtron, che perde terreno, mostrando una discesa del 7,30%.
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