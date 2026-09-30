Milano 16:09
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Nasdaq 16:09
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Dow Jones 16:09
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Londra 16:09
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Francoforte 16:09
25.295 -0,41%

Parigi: scambi negativi per AXA

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: scambi negativi per AXA
Ribasso per il Gruppo assicurativo, che presenta una flessione del 2,14%.
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