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Parigi: scambi negativi per Orange

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: scambi negativi per Orange
Composto ribasso per la società di tlc, in flessione del 2,01% sui valori precedenti.
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