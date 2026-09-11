Milano 14:29
52.245 +0,84%
Nasdaq 10-set
29.104 0,00%
Dow Jones 10-set
52.064 -0,60%
Londra 14:29
10.681 +0,68%
Francoforte 14:30
25.463 +0,40%

Parigi: scambi al rialzo per Safran

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: scambi al rialzo per Safran
Scambia in profit la società ingegneristica, che lievita del 2,39%.
Condividi
```