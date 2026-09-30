Milano
10:47
51.945
+0,27%
Nasdaq
29-set
30.339
0,00%
Dow Jones
29-set
51.350
-0,26%
Londra
10:47
10.682
+0,42%
Francoforte
10:47
25.420
+0,08%
Mercoledì 30 Settembre 2026, ore 11.03
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ Petrolio a 89,35 dollari alle 08:30
Petrolio a 89,35 dollari alle 08:30
Energia
,
In breve
,
Finanza
30 settembre 2026 - 08.30
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Prezzo del greggio Wti a 89,35 dollari per barile alle 08:30.
Condividi
Leggi anche
Petrolio a 99,62 dollari alle 15:40
Petrolio a 92,65 dollari alle 08:30
Petrolio a 99,52 dollari alle 19:30
Petrolio a 92,13 dollari alle 19:30
Titoli e Indici
Wti Crude Oil Future
-0,06%
Altre notizie
Petrolio a 90,71 dollari alle 08:30
Petrolio a 88,38 dollari alle 15:40
Petrolio a 92,95 dollari alle 11:30
Petrolio a 89,58 dollari alle 19:30
Petrolio a 94,28 dollari alle 08:30
Petrolio a 93,77 dollari alle 08:30
Guide
Come valutare una società che entra in Borsa
Per valutare una società che entra in Borsa bisogna esaminare i risultati economici, la capacità di generare cassa e i debiti accumulati. Da questi elementi si stima il valore dell’intera attività...
leggi tutto