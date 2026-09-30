Milano 10:47
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Dow Jones 29-set
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Londra 10:47
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Petrolio a 89,35 dollari alle 08:30

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Petrolio a 89,35 dollari alle 08:30
Prezzo del greggio Wti a 89,35 dollari per barile alle 08:30.
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