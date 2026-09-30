Schnabel (BCE): aspettative inflazione, domanda e costi finanziamento determinanti per prossima mossa monetaria

Dinamiche creditizie robuste suggeriscono che i tassi non stanno ancora frenando l'economia ed è anche possibile che la soglia di "restrittività" sia più alta.

(Teleborsa) - La Banca Centrale Europea dovrebbe esaminare attentamente tre fattori, sia interni che globali, capaci di intensificare o attenuare le pressioni sui prezzi, al fine di stabilire se siano necessari ulteriori rialzi dei tassi di interesse; lo ha dichiarato mercoledì Isabel Schnabel, membro del Comitato esecutivo della BCE, durante un discorso a Lussemburgo.



L'inflazione ben oltre l'obiettivo del 2%, spinta dall'impennata dei costi energetici, ha portato la BCE ad alzare due volte i tassi di interesse quest'anno. E i mercati prevedono fino a quattro ulteriori interventi entro l'anno prossimo.



La Schnabel, nota per le sue posizioni "falco", nel suo discorso tuttavia non ha indicato esplicitamente la strategia che preferisce.



Il primo fattore riguarda la possibilità che un aumento più persistente dei prezzi dell'energia influisca sulle aspettative di inflazione, soprattutto dopo un lungo periodo post-pandemico caratterizzato da un'inflazione elevata.

Nonostante i ripetuti episodi di inflazione elevata rendano i prezzi più evidenti e possano indurre le famiglie a rivedere al rialzo le proprie aspettative su prezzi o salari, la maggior parte degli indicatori relativi alle aspettative di inflazione a lungo termine si mantiene intorno al 2%, anche grazie ai rialzi dei tassi attuati dalla stessa BCE, ha osservato Schnabel.



Un secondo fattore è se la domanda complessiva dell'economia manterrà una resilienza sorprendente, dato che i costi più elevati vengono trasferiti ai consumatori con maggiore facilità quando la crescita economica tiene.



Un terzo elemento da monitorare è l'impatto sull'economia del recente aumento dei costi di finanziamento a livello globale, trainato in parte dal rialzo dei rendimenti dei titoli di Stato statunitensi, ha aggiunto Schnabel.



Secondo Schnabel è "possibile che l'economia reagisca al recente inasprimento delle condizioni finanziarie in misura maggiore rispetto a quanto attualmente ipotizzato; ciò attenuerebbe le pressioni inflazionistiche a medio termine rispetto allo scenario di base". Tuttavia, le dinamiche creditizie robuste suggeriscono che i tassi di interesse non stiano ancora frenando l'economia ed è anche possibile che la soglia di "restrittività" sia più alta di quanto si pensasse in precedenza, ha affermato.

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