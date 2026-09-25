Zona euro, massa monetaria M3 agosto accelera al +3,5% su anno

(Teleborsa) - Accelera la crescita della massa monetaria M3 nell'Eurozona nel mese di agosto 2026. La variazione annualizzata dell'aggregato M3, rilevata mensilmente dalla Banca Centrale Europea (BCE), si attesta infatti al 3,5% dal 3,4% del mese precedente, in linea con le attese degli analisti.



La crescita dei prestiti al settore privato, in particolare i prestiti alle famiglie, si attesta al 3,1%, in linea con il mese precedente, ma risultando inferiore al consensus (+3,2%), mentre la crescita dei prestiti alle imprese non finanziarie è scesa al +4,2% dal +4,4% di luglio.



La massa monetaria M3 è un indicatore allargato che comprende altri due indicatori, M1 e M2. Il primo si compone del denaro circolante e dei depositi a vista. Il secondo risulta dalla somma di M1 e dei depositi a scadenza fissa. Sommando a M2 i pronti contro termine, i titoli del mercato monetario e quelli a scadenza fino a due anni, si ottiene l'aggregato M3, primo pilastro della politica monetaria della BCE.

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