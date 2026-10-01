Analisi Tecnica: Dow Jones 30 del 30/09/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 30 settembre
Composto ribasso per il Dow Jones 30, in flessione dello 0,86% sui valori precedenti.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per il Dow Jones 30, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 50.598,5. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 51.521,1. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 50.291.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)