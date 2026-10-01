Milano 9:54
50.844 -1,03%
Nasdaq 30-set
30.409 0,00%
Dow Jones 30-set
50.906 -0,86%
Londra 9:54
10.432 -1,64%
24.923 -1,10%

Analisi Tecnica: Dow Jones 30 del 30/09/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Dow Jones 30 del 30/09/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 30 settembre

Composto ribasso per il Dow Jones 30, in flessione dello 0,86% sui valori precedenti.

Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per il Dow Jones 30, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 50.598,5. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 51.521,1. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 50.291.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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