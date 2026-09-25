Analisi Tecnica: Dow Jones 30 del 24/09/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 24 settembre
Discesa moderata per il Dow Jones 30, che chiude la giornata del 24 settembre con una variazione percentuale negativa dello 0,31% rispetto alla seduta precedente.
Analizzando lo scenario del Dow Jones 30 si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 51.117. Prima resistenza a 51.815,9. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 50.884,1.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)