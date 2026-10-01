Analisi Tecnica: indice Eurostoxx 50 del 30/09/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 30 settembre
Ribasso composto e controllato per l'Eurostoxx 50, che archivia la sessione in flessione dello 0,81% sui valori precedenti.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per l'Eurostoxx 50, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 6.252. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 6.303 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 6.235.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)