Milano 9:56
50.824 -1,07%
Nasdaq 30-set
30.409 0,00%
Dow Jones 30-set
50.906 -0,86%
Londra 9:56
10.431 -1,65%
24.929 -1,07%

Analisi Tecnica: indice Eurostoxx 50 del 30/09/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice Eurostoxx 50 del 30/09/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 30 settembre

Ribasso composto e controllato per l'Eurostoxx 50, che archivia la sessione in flessione dello 0,81% sui valori precedenti.

Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per l'Eurostoxx 50, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 6.252. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 6.303 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 6.235.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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