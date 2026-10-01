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Borsa: Perde molto Parigi, in calo dell'1,62%

Il CAC40 chiude a 7.835,31 punti

In breve, Finanza
Borsa: Perde molto Parigi, in calo dell'1,62%
In forte ribasso Parigi, che mostra una discesa dell'1,62% e archivia la seduta a 7.835,31 punti.
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