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Londra 9:59
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Borsa: Frazionale ribasso per Parigi (-0,64%)

Il CAC40 scambia in avvio a 7.913,71 punti

In breve, Finanza
Borsa: Frazionale ribasso per Parigi (-0,64%)
Discesa moderata per l'indice di Parigi, in calo dello 0,64%, dopo aver aperto a 7.913,71 punti.
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