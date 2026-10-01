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Borsa: Frazionale ribasso per Parigi (-0,64%)
Il CAC40 scambia in avvio a 7.913,71 punti
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01 ottobre 2026 - 09.03
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