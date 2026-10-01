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OPA Iveco, adesioni oscillano al 28,2%

Finanza
OPA Iveco, adesioni oscillano al 28,2%
(Teleborsa) - Nell'ambito dell'offerta pubblica di acquisto (OPA) promossa da Tata Motors sulle azioni ordinarie Iveco, risulta che oggi 1° ottobre sono state presentate 13.501 richieste. Pertanto, complessivamente le richieste di adesione raggiungono quota 76.384.923, pari al 28,1639% sul totale degli strumenti oggetto di offerta.

L'OPA è iniziata il 7 settembre e si concluderà il 26 ottobre 2026. Borsa Italiana ricorda che le azioni ordinarie Iveco acquistate sul mercato nei giorni 23 e 26 ottobre 2026 non potranno essere apportate in adesione all'offerta.
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