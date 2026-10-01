Parigi: movimento negativo per Dassault Systemes
(Teleborsa) - Composto ribasso per la società di software francese, in flessione dell'1,85% sui valori precedenti.
Lo scenario su base settimanale di Dassault Systemes rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal CAC40. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo scenario tecnico di Dassault Systemes mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 19,9 Euro con area di resistenza individuata a quota 20,37. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 19,68.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```