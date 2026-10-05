Parigi: andamento sostenuto per Dassault Systemes

(Teleborsa) - Bene la società di software francese , con un rialzo del 3,64%.



Comparando l'andamento del titolo con il CAC40 , su base settimanale, si nota che Dassault Systemes mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +1,47%, rispetto a -2,99% dell' indice di Parigi ).





Il quadro tecnico di Dassault Systemes segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 20,95 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 21,65. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 20,53.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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