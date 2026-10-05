Parigi: andamento sostenuto per Dassault Systemes
(Teleborsa) - Bene la società di software francese, con un rialzo del 3,64%.
Comparando l'andamento del titolo con il CAC40, su base settimanale, si nota che Dassault Systemes mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +1,47%, rispetto a -2,99% dell'indice di Parigi).
Il quadro tecnico di Dassault Systemes segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 20,95 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 21,65. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 20,53.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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