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Parigi: risultato positivo per Dassault Systemes

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: risultato positivo per Dassault Systemes
Scambia in profit la società di software francese, che lievita del 2,92%.
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