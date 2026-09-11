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Parigi: giornata depressa per Dassault Systemes

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: giornata depressa per Dassault Systemes
Rosso per la società di software francese, che sta segnando un calo dell'1,89%.
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