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Perde l'EURO STOXX Automobiles & Parts sul mercato di Eurozona

In breve, Finanza, Indici settoriali
Perde l'EURO STOXX Automobiles & Parts sul mercato di Eurozona
Viene venduto parecchio l'indice europeo del settore auto e ricambi, che continua la seduta a 404,89 punti.
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