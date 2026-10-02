Analisi Tecnica: indice DAX dell'1/10/2026

(Teleborsa) - Chiusura dell'1 ottobre
Ribasso composto e controllato per il principale indice di Francoforte, che archivia la sessione in flessione dell'1,03% sui valori precedenti.
Il quadro tecnico del DAX segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 24.782,9, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 25.252,2. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 24.626,5.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)